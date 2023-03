Bereszynski sull’infortunio: “Non so quando tornerò a disposizione”

Il difensore del Napoli Bartosz Bereszynski è intervenuto ai microfoni di “TVP Sport” ed ha parlato del suo infortunio.

Bartosz Bereszynski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TVP Sport” soffermandosi sul suo recente infortunio. Il difensore del Napoli si è infortunato al ginocchio sinistro durante il ritiro con la Nazionale polacca. Di conseguenza Bereszynski ha subito iniziato le dovute terapie. I tempi di recupero non sarebbero ancora chiari, lui stesso afferma che tutto dipende dai test che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Di seguito le sue parole:

“Deve passare ancora un bel po’ di tempo per il recupero. Lo sapevo dall’inizio quando mi è stata data la diagnosi che non avrei giocato. La mia è comunque una corsa contro il tempo per essere nuovamente a disposizione: non so se riuscirò già ad esserci per la prossima sfida di campionato. Tutto dipenderà dai test che farò in questi giorni.”

