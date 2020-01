Calciomercato Napoli, anche Milik rischia la cessione: le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino scrive sulla posizione contrattuale di alcuni azzurri che potrebbero essere ceduti. Tra le posizioni in bilico c’è anche quella di Milik se non rinnova (continua a chiedere ritocchi al contratto) va in scadenza nel 2021 quindi può fatalmente finire nella lista delle cessioni. Mertens e Allan hanno espresso da tempo il desiderio di andare via. Ma a gennaio è tutto complicato: in queste ore il Chelsea si è fatto vivo con gli agenti del belga per strapparlo fin da adesso al Napoli.

De Laurentiis, però, non apre alla cessione a gennaio. Anche la Roma si muove sul belga, seguendo le indicazioni di Fonseca, ma sempre per giugno. Allan rientra oggi dal Brasile ma l’Everton non si è ancora fatto vivo. Difficile che lo faccia. La rivoluzione iniziata a gennaio prevede che chi ha deciso di andare via, non verrà incatenato. Qui si punterà solo su calciatori motivati e felici della maglia azzurra. L’errore della scorsa estate non verrà più commesso.

