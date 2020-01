Napoli, Kumbulla non voleva firmare ora per giugno: aspetta l’estate

Il calciomercato del Napoli non è fatto solo di colpi andato a segno. Per il ds azzurro Cristiano Giuntoli arriva anche qualche colpo a vuoto.

Due no sono arrivati dal Verona, ma in questo caso si parla di due acquisti a titolo definitivo. Amrabat, nonostante l’accordo del Napoli col Verona, ha detto no all’azzurro. Voleva una clausola rescissoria bassa, che De Laurentiis non ha accettato. Dovrebbe accasarsi alla Fiorentina, che sta facendo di tutto per prenderlo.

Altro no è arrivato dal giovane difensore del Verona Kumbulla: il ragazzo ha rifiutato l’offerta per giugno. Vuole aspettare l’estate, ma il sospetto è che dietro ci sia l’Inter.

Fonte Il Roma.

