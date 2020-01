Calciomercato Napoli, l’Inter fa sul serio per Allan: le ultime

L’Inter due giorni fa ha provato a sistemarsi, proponendo lo scambio Allan-Vecino. Ma il tentativo è andato a vuoto e l’affare non si concretizzerà nemmeno in futuro. Il momento difficile del Napoli può comunque aiutare ad allontanarlo da Gattuso.

L’Inter, sfumata l’ipotesi scambio, deve comunque riuscire a risolvere il rebus Vecino, recuperando anche un po’ di soldi (almeno 20 milioni). Allora sì che potrebbe ribussare alla porta di De Laurentiis, provando a spuntarla. Di mezzo c’è anche l’affare Politano: se Matteo finisse tra le braccia di Gattuso, allora si potrebbe ipotizzare uno sconto per arrivare ad Allan. La strada è comunque lunga e in salita e probabilmente poco praticabile in questa sessione di mercato.

Fonte Gazzetta Dello Sport.