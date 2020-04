Dalla Francia – In arrivo portaerei Charles de Gaulle con 40 casi sospetti a bordo

La Gazzetta del Mezzogiorno riporta la notizia che vede coinvolta la portaerei francese Charles de Gaulle.

Circa 40 marinai a bordo della Charles de Gaulle sono affetti da sintomi riconducibili al COVID-19:

“Una quarantina di marinai della portaerei nucleare francese Charles de Gaulle sono affetti da “sintomi compatibili” con il Coronavirus e sono sotto “osservazione medica speciale”: lo ha annunciato oggi a Parigi il ministero delle Forze armate. “Da oggi – si legge in un comunicato – una squadra attrezzata con strumenti di screening sarà imbarcata sulla portaerei per indagare sui casi emersi e impedire la propagazione del virus a bordo della nave”. La Charles de Gaulle si trova attualmente nell’Atlantico e sta facendo rotta verso il Mediterraneo per un attracco che – secondo i programmi – era previsto a Tolone il 23 aprile.”

