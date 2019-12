Delio Rossi sul Napoli: ”Con Torreira si completerebbe un reparto perfetto”

Napoli ha nelle sue corde il 4-3-3 perché possiede i giocatori esterni, centrocampisti ed attaccanti, se arrivasse Torreira si completerebbe un reparto perfetto per quel sistema di gioco

Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro con un eventuale arrivo di Torreira, della Lazio e di altro.

Queste le sue parole:

“Non sarà facile per il Napoli riattaccare la spina dopo la sosta ma loro sono dei professionisti e non si possono permettere passi falsi. A gennaio ci sono appuntamenti importanti, bisogna rubare punti alle squadre davanti, altrimenti niente ha senso”.

”Mercato? Vista la rosa del Napoli, ci sono diversi centrocampisti capaci di inserirsi in area. Ci sono 3 giocatori fondamentali che sono importanti nel 4-3-3, un centravanti, un regista e gli esterni di centrocampo. Il sistema di gioco che adotta un allenatore, in genere, serve ad enfatizzare e valorizzare le caratteristiche dei giocatori. Il Napoli ha nelle sue corde il 4-3-3 perché possiede i giocatori esterni, centrocampisti ed attaccanti, se arrivasse Torreira si completerebbe un reparto perfetto per quel sistema di gioco”.