SkySport – È quasi fatta, Gollini sarà un giocatore del Napoli: manca solo la firma.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato ha annunciato, in diretta a ‘Calciomercato l’Originale’, che la trattativa dello scambio tra Sirigu e Gollini è in dirittura d’arrivo: “Ormai manca solo la firma per sancire lo scambio tra Gollini e Sirigu, 2-3 giorni al massimo. Gollini andrà al Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre Sirugu passerà alla Fiorentina in prestito secco, ma nel contratto avrà anche un’opzione fino al 2024”.

Fonte foto: Instagram @piergollo

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski verso l’addio? Senza rinnovo può partire in estate

Dall’Inghilterra: il Manchester United punta Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Tarocca’ parcometri e trattiene il resto, ai domiciliari