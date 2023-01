Corriere dello Sport – Sal-Napoli, in campo tutti i titolari: ottimismo per il rientro di Kvara.

Secondo le testimonianze del quotidiano, in casa Napoli si respira aria di ottimismo, per quanto riguarda le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Probabilmente il georgiano sarà presente per la trasferta a Salerno. Inoltre, la rosa è stata suddivisa in due gruppi: chi giocato martedì si è limitato alla classica seduta di scarico in palestra, mentre gli altri sono stati impegnati nella prima fase di attivazione in palestra e successivamente il trasferimento in campo, basato su forza, accelerazioni e tattica.