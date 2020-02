Floro Flores: “Mi hanno dato del traditore, ma non ho mai rifiutato”

L’attaccante partenopeo torna a parlare di una vecchia questione

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tutto Mercato Web, Antonio Floro Flores è ritornato sulla questione del suo mancato ritorno a Napoli negli anni in cui il club azzurro stava rinascendo. L’attaccante ex Udinese che da qualche giorno ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, ha dato la sua versione dei fatti:

“In quel momento sono passato come il traditore, come il giocatore nato a Napoli che non voleva aiutare il Napoli nel momento di difficoltà. Non è mai stato così, anzi. Giocare nel Napoli è sempre stato il mio sogno, invece fu detto che rifiutai gli azzurri per la Nazionale”. Ha poi aggiunto: “Io ho la coscienza apposto. Ma commisi l’errore di non raccontare la verità, di far passare la versione del nuovo Napoli. Fu dura, venivo cacciato dai ristoranti perché passò il messaggio che io avevo rifiutato Napoli”.

