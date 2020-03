Gianfranco Lucariello: “Maradona si sentiva “proprietario” del Napoli”

Il giornalista Gianfranco Lucariello è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo parlando anche di Diego Maradona

Il giornalista Gianfranco Lucariello è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo, soffermandosi sulla vicenda che ha visto protagonista Antonio Cassano sul duello Messi-Diego Maradona. Ecco quanto detto dal collega:

“Cassano è una bravissima persona, ma se dice che Messi è il migliore, allora vuol dire che non ha mai capito nulla di calcio. Con Diego è tutto un altro discorso. E’ il Dio del calcio in terra ed ogni paragone è inaccostabile. Il primo scudetto del Napoli? Ho tanti ricordi: Diego era un personaggio che andava al di fuori di qualsiasi immaginazione, il Napoli lo sentiva suo. Impersonava il Napoli come fosse stato di sua proprietà e quando parlava lui, parlava la città e tutti si inchinavano”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

UFFICIALE – Covid-19, la Bundesliga ha sospeso tutte le partite fino al 30 aprile

Covid-19 Napoli, Montuori annuncia: “L’avvocato Tuccillo è in coma! Preghiamo”

Calciomercato Napoli, Milan e Atletico Madrid su Milik: possibile scambio con i Colchoneros

UFFICIALE – La UEFA, convoca una riunione! Il comunicato

Napoli su Mario Gotze: il giocatore lascerà il Dortmund a parametro zero

Messi sui propri canali social: “Sì alla decurtazione: aiuteremo i dipendenti del club”

Napoli, pronto il rinnovo di Gattuso: cifre e dettagli

Il Napoli fa smart working: dieta dei 5 pasti ed esercizi via Skype

Gattuso al suo capitano del mondiale in Germania: “Tu si ‘nu bastardo”

Milik bella iniziativa: il suo ristorante in Polonia cucina per i medici in prima linea

Calciomercato Napoli, via Meret: costa 60 milioni

CONTENUTI EXTRA

L’ospedale della Fiera a Milano, una scommessa vinta in 10 giorni

Allerta per nevicate e gelate