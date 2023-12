La Gazzetta dello Sport – Idea terzino sinistro a gennaio: difficile si ricorra ad uno svincolato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato di gennaio del Napoli, durante il quale urgerà rinforzare la corsia sinistra. Dopo gli infortuni di Mario Rui ed Olivera, Micheli e Meluso hanno deciso di presentare alcuni profili a De Laurentiis:

“Difficile che si ricorra ad uno svincolato, che necessiterebbe di tempo per ritrovare la condizione ottimale, sebbene rappresenti la soluzione più immediata per colmare il vuoto nel reparto. Sembra così più favorevole la possibilità di un prestito con diritto di riscatto su un prospetto giovane di caratura internazionale, da far arrivare a gennaio e magari da confermare se dovesse restituire un rendimento considerevole. Ci sono già un paio di dossier sulla scrivania di De Laurentiis”.

