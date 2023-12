Corriere dello Sport – Zielinski, priorità Napoli: ma è un potenziale svincolato a parametro zero

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Piotr Zielinski. Al momento, il centrocampista è un potenziale svincolato, un futuro parametro zero che fa gola all’Inter. Proprio i nerazzurri, che domani faranno visita al Maradona. È strettamente monitorato anche dalla Juventus e da club di Premier League. Il giocatore, però, dal canto suo ha dichiarato più volte di essere molto legato a Napoli, così come anche sua moglie Laura.

Il rinnovo per Zielu non è una strada impercorribile, anzi, con ADL la trattativa va avanti da tempo, dopo che in estate l’intesa sull’ingaggio non è bastata per colmare le distanze con l’agente, sul fronte delle commissioni. Tuttavia, Zielinski è in attesa, perché la sua intenzione è rimanere in azzurro e lo ha fatto già sapere al suo entourage. Intanto è pronto a dimostrare il suo talento proprio all’Inter domani sera, nonostante la botta presa da Rudiger durante la sfida contro il Real Madrid.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Inter, Inzaghi ha scelto chi schierare in difesa

Soviero: “Meret è insicuro, non trasmette tranquillità ai compagni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabian Ruiz potrebbe arrivare alla Juventus la prossima estate