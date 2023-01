Il Napoli avrà il diritto di riscatto su Gollini: spunta la cifra

Il quotidiano Tuttosport si concentra sull’arrivo del portiere Pierluigi Gollini al Napoli, in particolare sulla formula dell’affare.

Pierluigi Gollini dovrebbe arrivare al Napoli nei prossimi giorni. Nelle ultime ore si è parlato anche di visite mediche entro le prossime 24 ore, mentre il quotidiano Tuttosport si è concentrato sulla formula dell’affare. Secondo quanto riportato il Napoli avrà il diritto di riscatto sul cartellino dell’estremo difensore. In più il quotidiano svela la cifra dell’affare: 5 milioni di euro.

Ecco quanto si legge:

“Il percorso inverso sarà fatto da Pierluigi Gollini. Anzi, la Fiorentina dovrà prima restituirlo all’Atalanta che detiene la proprietà del cartellino, per poi girarlo in prestito a Napoli. Formula che sarà arricchita dal diritto di riscatto a favore del club azzurro per una cifra prossima ai 5 milioni di euro.”

