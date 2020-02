Mancini: “Abbiamo puntato sui giovani, vogliamo tornare a vincere”

Mancini ha parlato di quanto sia difficile allenare una squadra nazionale:

“Non è semplice allenare la Nazionale non è semplice, l’unica cosa positiva è avere i calciatori al meglio della forma. Allenare la nazionale del proprio Paese è qualcosa di speciale. Venivamo da una serie di insuccessi ed abbiamo puntato soprattutto sui giovani, affiancandoli giocatori esperti. Siamo migliorati ma c’è ancora tanto lavoro da fare perchè l’Europeo sarà duro, con un girone non semplice a differenza di quanto qualcuno possa far credere ma restiamo ottimisti. Dopo la Nazionale? Non ci ho pensato ancora, penso a riportare l’Italia alla vittoria.”