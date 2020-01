Mateta nuovo nome per l’attacco messo nel mirino dal Napoli

L’intenzione del Napoli sarebbe quella di portare Mateta in azzurro già a gennaio come terza punta, per farlo ambientare alle spalle di Milik e Mertens

Jean Philippe Mateta sarebbe questo il nuovo nome per l’attacco messo nel mirino dal Napoli. Lo ha svelato Umberto Chiariello nel corso di Super Sport 21, trasmissione in onda ogni sera dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Canale 21.

Il popolare opinionista tv ha raccontato di un’idea di mercato che avrebbe folgorato Cristiano Giuntoli, a caccia di una prima punta da affiancare ad Arek Milik in quello che sarà il prossimo ciclo azzurro. La scelta sarebbe caduta proprio su Mateta, classe 1997, attaccante del Mainz, squadra in lotta per non retrocedere in Bundesliga. I contatti sarebbero frequenti fra le due società: l’intenzione del Napoli sarebbe quella di portarlo in azzurro già a gennaio come terza punta, per farlo ambientare alle spalle di Milik e Mertens. L’offerta della società è di circa 20 milioni di euro, a fronte di una richiesta di almeno 30 milioni per il cartellino dell’attaccante.

