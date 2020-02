Napoli-Barcelona, Curva B sold out: siamo già verso il pienone dopo 3 ore

Nonostante le polemiche per i prezzi elevati, vanno via via prosciugandosi i tagliandi per l’importante sfida d’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Solita corsa alle biglietterie con diverse lunghe file, che aprivano le vendite libere alle ore 10.00 di questa mattina, alle ore 10.30 eran già terminati i tagliandi di Curva B Superiore. L’unico settore già sold-out.

Ma alle ore 11.51, a due ore dall’apertura delle vendite libere, è già quasi sold-out il San Paolo nonostante i prezzi alti e le polemiche. Restano pochi tagliandi (quelli colorati nella piantina dello stadio di Fuorigrotta) in Tribuna Posillipo, Distinti e Curva A Superiore

