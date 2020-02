Napoli-Barcelona, polveriera blaugrana: anche Jordi Alba attacca Abidal

Prima il caso Abidal, poi l’eliminazione dalla Coppa del Re, arrivata nella serata di ieri per mano dell’Athletic Bilbao. Non è certamente un periodo facile per il Barcellona, costretto a far fronte ad una situazione davvero complicata da gestire. Le parole del direttore sportivo blaugrana hanno generato un vero e proprio caos, soprattutto dopo la reazione social di Lionel Messi, intervenuto per difendere lo spogliatoio dopo le esternazioni dell’ex compagno.

Dopo l’uscita di Messi, ci ha pensato Jordi Alba a rincarare la dose, intervenendo sulla questione e lanciando un’altra frecciatina ad Abidal. Interrogato ai microfoni di Sport, l’esterno spagnolo ha sottolineato: “Ci arrivano già parecchie critiche dall’esterno, non dovremmo peggiorare la situazione tra noi stessi. Abidal è stato un giocatore, i tifosi lo amano, per questo motivo dovrebbe sapere come funziona dentro lo spogliatoio e ciò che possano provare i calciatori in questi momenti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polemiche Juventus-Fiorentina. De Paola:”Commisso ha sbagliato”

Bufera sul Barcellona. Paco Aguilar:”Hanno fatto una cosa stupida”

Verso Napoli-Lecce. Alvino:”Formazione condizionata dalla Coppa Italia”

La SSC Napoli da oggi sbarca su TikTok!

Ufficiale – Napoli-Lecce sarà arbitrata da Antonio Giua

Venerato: ”Napoli trattoria, non un ristorante a 5 stelle”

Focus rigori – La lunga lista di quelli non concessi al Napoli

Grande interesse della Roma per Mertens. Nedved, caduta di stile ed altro a Radio Punto Nuovo

Gattuso può sorridere: tre ‘big’ pronti a tornare in campo contro il Lecce

Verso Napoli-Lecce. Alvino:”Formazione condizionata dalla Coppa Italia”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri