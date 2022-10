Napoli-Bologna, vincere per battere un nuovo record

La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio alla sfida tra Napoli e Bologna, in particolare ad un record che potrebbero battere gli azzurri.

Nella giornata di oggi il Napoli sfiderà il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18. Gli azzurri potrebbero battere un altro record in caso di vittoria, ne parla La Gazzetta dello Sport:

“Oggi in un Maradona sempre più entusiasta – attesi in 50mila – l Banda Spalletti può conquistare la decima vittoria consecutiva. In Europa nemmeno i campioni del Real di Carlo Ancelotti ci sono riusciti, fermandosi a nove dopo Supercoppa Europea, campionato e Champions di fila, prima di frenare con l’Osasuna. Ma tra il Napoli e questo ennesimo record c’è davanti un Bologna ostico, non foss’altro per un certo Thiago Motta che siede su quella panchina.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Chelsea interessato a Lobotka

Napoli-Bologna, il Maradona vicinissimo ad un altro sold out

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuovo allarme sulla listeria, richiamata la porchetta di Ariccia