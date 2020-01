Napoli, caso Ghoulam: escluso dalla lista, ma resterà in azzurro

Ghoulam, che rischia oltre all’esclusione dalla lista Champions, anche dalla lista dei 25 in campionato, non ha per ora offerte congrue, dovrebbe restare nonostante non faccia più parte dei convocati da molti mesi.

Per inserire Rodriguez nella lista dei 25 per la serie A, il Napoli potrebbe dunque togliere Ghoulam, anche se non è esclusa una reazione di tipo legale del calciatore.

Fonte Corriere Del Mezzogiorno.

