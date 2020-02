Napoli, Collina: “Ho un grande rammarico nella mia carriera, non aver arbitrato Maradona”

Uno dei più grandi arbitri della storia del calcio e del patrimonio nazionale è senza dubbio alcuno Pierluigi Collina che in occasione dei festeggiamenti per il suo sessantesimo compleanno ha colto l’occasione per rilasciare alcune brevi dichiarazioni in merito alla sua straordinaria carriera e sui suoi possibili rammarichi.

L’ex arbitro ha commentato di avere un unico grande rammarico, e no, non faceva riferimento a qualche errore arbitrale ma ad una possibilità che purtroppo non ha avuto, ovvero quello di arbitrare il più grande di tutti Maradona. Queste le sue parole:

“Ho solo un grande rammarico, non aver potuto arbitrare per pochi anni il più grande giocatore della storia, ossia Maradona“.

