Napoli, come si ferma Messi? Ecco il piano di Gattuso

Quando Lionel Messi non segna siamo sempre di fronte ad una notizia. E se non lo fa per quasi 400 minuti a Barcellona si scatena il panico. Poi, però, emerge il fuoriclasse e tutti dimenticano le polemiche. La Pulga, dopo un digiuno di 389 minuti, ci mette un tempo a stendere l’Eibar con una tripletta: dal 14′ al 40′, tre reti in meno di mezzora; poi il quarto nel secondo tempo e fanno 18 totali in Liga. In un pomeriggio l’argentino si è ripreso il Barça e adesso tocca inventarsi qualcosina per fermarlo, visto che tra un paio di giorni quella stella proverà ad illuminare anche il San Paolo.

Il Napoli ora starebbe studiando un piano per fermarlo. Il Corriere dello Sport parla di una vera e propria gabbia che Rino Gattuso gli costruirà addosso, anche se è complicata immaginare dove sistemarla visto che Leo non dà punti di riferimento. Sarà Demme l’uomo-chiave, scudo protettivo con un radar per non mollare mai quella Pulce velocissima. Ma a lavorare con lui ci saranno Maksimovic, quando Messi proverà ad intrufolarsi in area, coadiuvato da Mario Rui pronto a stringere la sua posizione per avvicinarsi al fuoriclasse. E anche Zielinski, mezzala di sinistra, sarà chiamato a dare una gran mano in fase difensiva per presidiare quella zona. La zona Messi.

