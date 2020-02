Napoli, con Gattuso si corre molto di più: 9,5 kilometri di differenza con Ancelotti

Le ultime prestazioni del Napoli hanno riportato entusiasmo non soltanto nello spogliatoio ma anche in città, tanto che risulta già esaurita la curva B superiore per la gara di domenica contro il Lecce. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Riportare i tifosi allo stadio è un’altra grande conquista di Rino Gattuso che è stato abile anche nel portare il Napoli a correre di più rispetto al passato. Con Carlo Ancelotti erano 103,31 i km percorsi dagli azzurri in media per gara, dato aumentato di 9,5 km con l’arrivo di Gattuso. Adesso il Napoli percorre 112,8 km in media a match, sintomo di una ritrovata tenuta fisica, mancata per troppo tempo.

