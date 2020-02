Napoli, buone notizie per Gattuso: con il Lecce tornano Allan, Maksimovic, Koulibaly e Fabian

Sono sei appuntamenti in venti giorni per il Napoli, come da copione invernale, che però Gattuso può affrontare avendo praticamente l’organico al completo, secondo il Corriere dello Sport.

Adesso c’è la possibilità di scegliere, di starsene inchiodato nei proprie pensieri sapendo che c’è abbondanza: è tornato Mertens, e si è visto, sono pronti anche Allan, Maksimovic e Koulibaly. Anche Fabian, che a Genova lunedì non c’era per i postumi dell’influenza, ora diventa un candidato. Il Napoli che verrà nasce oggi, nella prima seduta totale, dalle quali riceverà risposte dirette, coglierà anche il mutamento di umore di una squadra che ha dimostrato di avere carattere, di saper fronteggiare l’emergenza e di riafferrare una partita che pareva vinta e che invece ha rischiato anche di perderla proprio quando gliene mancavano tanti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne a Sky: “Siamo sulla strada giusta. Che grinta il mister”

FOTO – Sky – Sampdoria-Napoli, le ultimissime di formazione: un solo dubbio per Gattuso

Ultim’ora – Samp-Napoli, Demme potrebbe partire titolare

AIA, Nicchi replica a Commisso: “Arbitri disgustati da questo comportamento”

Napoli, ballottaggio serrato tra Ospina e Meret: ma il colombiano è in vantaggio

Napoli, messaggio di Gattuso alla squadra: “Ora dobbiamo dare continuità”

Verso Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Calciomercato – Il Manchester United pronto a tutto per Koulibaly

De Zerbi: “Anche col Napoli potevamo chiudere 3-0 il primo tempo”

Calciomercato – Nessun rinnovo, Callejon tornerà in Spagna a giugno

Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Gaucci

CONTENUTI EXTRA

Virus: 4 Regioni,’isolamento per alunni’

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri