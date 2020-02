Napoli, De Laurentiis vuole Lozano in campo: Gattuso ha un nuovo ruolo per lui

E’ tempo di turnover adesso in casa Napoli. Dall’emergenza all’abbondanza. Come si è visto anche lunedì sera a Marassi, grazie al mercato e il rientro degli infortunati, Gennaro Gattuso ora ha una vasta scelta. Ma in questa rotazione dovrà esserci più spazio per Hirving Lozano, maxi investimento di Aurelio De Laurentiis nonché acquisto più costoso dell’era partenopea.

Da domenica ovvio che per il Napoli di Gattuso inizi una nuova era: la fase dell’emergenza infortuni (pare) essere definitivamente alla spalle. E dunque, anche alla luce del fatto che in 20 giorni si giocherà sei volte inizierà quello del turnover. Rino si affiderà alle rotazioni centrifugando il concetto stesso di titolarissimo. Ma senza cambiare in maniera ossessiva piazzando uomini dove capita: sa bene, ad esempio, che De Laurentiis sarebbe contento di vedere in campo più volte Lozano. Ed è per questo che negli ultimi tempi ha iniziato un lavoro con il messicano di esterno a sinistra, come vice di Insigne.

Fonte Il Mattino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne a Sky: “Siamo sulla strada giusta. Che grinta il mister”

FOTO – Sky – Sampdoria-Napoli, le ultimissime di formazione: un solo dubbio per Gattuso

Ultim’ora – Samp-Napoli, Demme potrebbe partire titolare

AIA, Nicchi replica a Commisso: “Arbitri disgustati da questo comportamento”

Napoli, ballottaggio serrato tra Ospina e Meret: ma il colombiano è in vantaggio

Napoli, messaggio di Gattuso alla squadra: “Ora dobbiamo dare continuità”

Verso Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Calciomercato – Il Manchester United pronto a tutto per Koulibaly

De Zerbi: “Anche col Napoli potevamo chiudere 3-0 il primo tempo”

Calciomercato – Nessun rinnovo, Callejon tornerà in Spagna a giugno

Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Gaucci

CONTENUTI EXTRA

Virus: 4 Regioni,’isolamento per alunni’

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri