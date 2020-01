CASTELVOLTURNO, CONFERENZA STAMPA DI RAFAEL BENITEZ E AURELIO DE LAURENTIIS PRIMA DELL'ADDIO DELL'ALLENATORE AL NAPOLI (RENATO ESPOSITO NEWFOTOSUD) (napolipress, Napoli - 2015-05-28) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate FINAZZI STELLA

Napoli, De Laurentiis ha anticipato la rivoluzione: a giugno 4 cessioni eccellenti

Ma quanti acquisti sta facendo il Napoli? Tanti, tantissimi, perché De Laurentiis ha deciso di anticipare la rivoluzione che sarebbe avvenuta la prossima estate. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che saranno 123 i milioni che il patron azzurro investirà tra quelli già spesi e gli altri potenziali, per Rodriguez, Petagna ma anche gli altri due del Verona che sono Amrabat e Kumbulla che potrebbero aggiungersi a Rrahmani. Il Napoli non si ferma, ne compra tanti, sono già quattro gli acquisti ufficiali (Demme, Lobotka, Politano, RRahmani per l’estate) e altri ne arriveranno a breve, entro venerdì e a partire dal prossimo giugno.

Ma c’è un motivo, spiega il quotidiano, perché saranno almeno quattro gli addii eccellenti, tra quelli scontati e quelli dolorosi. Lasceranno Napoli i due in scadenza, Mertens e Callejon, ma ci saranno anche cessioni “pesanti” come quelle di Koulibaly e forse anche Fabian Ruiz. Il Napoli ha scelto di rifondare l’organico e l’impressione è che siamo appena a metà di una rivoluzione senza confini. E neppure senza precedenti.

Fonte Tuttonapoli

