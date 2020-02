Napoli, De Laurentiis vuole trattenere Mertens: le ultime sul rinnovo

Dries Mertens torna protagonista e le voci sul suo futuro continuano a farla da padrone sui quotidiani. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’, affronta l’argomento rinnovo sottolineando come Mertens, pur avendo il contratto in scadenza continua a giocare come se sapesse di avere un futuro a Napoli, tra la bella casa a Posillipo e il San Paolo.

Il quotidiano spiega come De Laurentiis non vorrebbe privarsene, insieme studiano ipotesi di rinnovo, su cifre che tengano comunque conto dell’età del belga (33 anni tra due mesi). Il contratto del belga è in scadenza a giugno, ma la volontà del calciatore sembra essere quella di proseguire il suo rapporto con il club azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Dalla Spagna – Jordi Alba a forte rischio per il Napoli: infortunio all’adduttore

Nuovo caso per Balotelli: vittima di un ricatto hot!

Calciomercato Napoli, Allan al passo d’addio: Everton e Inter su di lui

Martino: “Arbitri hanno condizionato, in Inghilterra non è cosi”

Gattuso su Lozano:”Parlate di lui solo perchè è stato pagato tanto”

Conte parla di nuovo del Napoli: “Strategia difensiva, che ha dato risultati”

Emergenza Barcellona, si ferma anche Jordi Alba

Gattuso, esclusione Allan: “Non s’è allenato come voglio io e se ne sta a casa”

Napoli, i convocati di Gattuso: sono quattro gli assenti

Cagliari-Napoli, sono 20 i convocati di Maran. La lista