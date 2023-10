Napoli, Garcia tiene duro: retroscena su un suo gesto

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato un gesto avvenuto ieri da parte del tecnico del Napoli Rudi Garcia.

Nonostante la difficile situazione in casa Napoli, il tecnico Rudi Garcia continua a lavorare duro per tentare di migliorare la situazione.

Secondo Il Corriere dello Sport l’allenatore nella giornata di ieri è arrivato a Castel Volturno due ore prima dell’inizio dell’allenamento al fine di organizzare al meglio la situazione.

“Rudi è un uomo solo al comando, delegittimato con le parole e con i fatti; da un discorso e da un tentativo di ingaggiare un altro allenatore. Anche ai tempi della Roma, a gennaio 2016, era accaduto qualcosa del genere, con Spalletti che volava a Miami a incontrare Pallotta per prendere il suo posto in panchina e lui che allenava la squadra a Trigoria. All’epoca il signor Luciano firmò e lui fece la valigia, ma questa volta è andata diversamente. Sì. Dicevamo: Garcia ha resistito tra le onde, s’è presentato in città e poi, dopo un salto a casa con vista mare, a Posillipo, s’è messo in macchina e ha raggiunto il centro sportivo. In netto anticipo rispetto all’orario d’inizio seduta: intorno alle 14.30 era già in sede, a organizzare il lavoro e anche l’agenda.”

