Napoli, Gattuso a Demme: “Puoi fare di più, sii meno scolastico”

L’edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive sul feeling tra Demme e Gattuso: “Se Demme assicura già una circolazione di palla “pulita” senza rischi in quella zona delicata del campo, ora in allenamento Gattuso urla: «Diego puoi fare di più». Chiedendogli maggiore verticalizzazione del gioco. Già il tedesco ha fatto intravvedere una buona intesa con Callejon, leggendo tempestivamente i suoi tagli, sempre sul filo del fuorigioco. L’allenatore gli chiede di affinare quella giocata e di provarne anche altre per rendere la manovra del Napoli più offensiva e meno prevedibile. E proprio l’equilibrio che garantisce l’ex capitano del Lipsia sta giovando alla rinascita di due mezzali che apparivano un po’ smarrite”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”