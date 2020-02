Napoli, Gattuso non farà più sconti: gioca solo chi è al massimo

Gennaro Gattuso è alla ricerca di una soluzione per trovare la continuità di rendimento che serve al suo Napoli per rilanciarsi. L’esclusione di Allan è da leggere in questo senso: l’allenatore azzurro non intende fare sconti a nessuno, vuole mandare un messaggio alla squadra. “Sale a bordo solo chi è al massimo e può dare il 100%”, il monito di Rino, che prova ad indirizzare i suoi calciatori per la strada giusta. A riportarlo è Sky Sport

