Napoli, Ghoulam verso la cessione: il suo sostituto è Hysaj

Faouzi Ghoulam non è stato convocato contro l’Inter, il terzino sinistro algerino azzurro è lontano dal campo da tre mesi ed il Napoli cerca una nuova soluzione per il suo futuro. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, secondo il quotidiano sta cercando di trovare una squadra in Francia per il terzino azzurro e per questo pare aver messo anche in stand by la partenza di Hysaj nel corso di questa stagione.