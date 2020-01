Tweet on twitter

Share on facebook

Napoli, Mertens in Belgio per la famiglia: permesso speciale per lui

Dries Mertens come annunciato nella giornata di ieri salterà la partita contro l’Inter a casa di un problema all’adduttore che lo costringerà a restare fuori. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il belga avrebbe ottenuto un permesso speciale da parte del Napoli per poter andare in Belgio dai propri cari.

Non è ancora sicura la data di ritorno dell’attaccante, ma è probabile ipotizzare che il trentaduenne sarà a Napoli già dalla prossima settimana.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari”

UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo

Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia

FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social!

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta

Strage di migranti, 1300 morti nel Mediterraneo nel 2019

Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni, è nata Raddix