Napoli, messaggio di De Laurentiis alla squadra: “Clima sereno, recuperiamo il terreno perduto”

Al The Space di Fuorigrotta ieri sera, per la prima nazionale di «Si vive una volta sola», il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto attorno a se tutta la squadra con lo staff tecnico. Sorrisi e parole dolci per tutti, un buffetto paterno nei confronti di Koulibaly e poi, al passaggio di Insigne, la frase ad effetto: “Questo clima ritrovato ci aiuterà a recuperare il terreno perduto”. In relazione al campionato e forse anche al rapporto con la squadra. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

