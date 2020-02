Napoli, non solo Allan: Gattuso duro anche con Mertens

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla questione contrattuale di Gennaro Gattuso e il Napoli, raccontando un retroscena relativo a Dries Mertens:

“Gattuso si sta infatti facendo apprezzare per la sua preparazione tattica e per l’autorevolezza con cui sta gestendo lo spogliatoio, in cui è ritornato l’ordine dopo il caos dei mesi scorsi. Ringhio aveva mostrato i muscoli anche prima di punire Allan e l’aveva fatto richiamando all’ordine davanti a tutti i compagni proprio Mertens, sempre nel corso di un allenamento. Ora i due filano invece d’amore e d’accordo e il tecnico potrebbe diventare il principale sponsor per la conferma dell’attaccante belga”.