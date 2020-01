Napoli, Politano in panchina con la Sampdoria

L’edizione odierna de Il Mattino scrive su Politano.

La prima giornata nell’universo Napoli, da oggi Politano comincerà il lavoro sul campo, la condizione atletica è buona e quindi sarà tra i convocati per la trasferta con la Sampdoria in programma lunedì prossimo a Genova. Ma comincerà dalla panchina. A Napoli spera ora di ritagliarsi più spazio in questa seconda parte di stagione: in maglia azzurra vuole tornare protagonista e ciò potrebbe consentirgli anche di tornare nel giro dell’Italia di Mancini.