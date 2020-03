Napoli, pronto il taglio agli stipendi: la situazione

La prossima settimana il calcio italiano accelererà le discussioni interne per capire il proprio futuro, uno dei temi di maggiore attualità è la revisione degli stipendi dei calciatori. La Juventus ha battuto tutti sul tempo, ha comunicato l’accordo raggiunto con allenatore e calciatori che prevede la riduzione degli stipendi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno. De Laurentiis da tempo considera l’intervento sul monte ingaggi una mossa fondamentale in questa fase, come dimostrano anche le dichiarazioni pubbliche dell’avvocato Grassani. Il patron attende di capire cosa accade altrove per muoversi concretamente, venerdì in conference call s’aggiornerà in assemblea di Lega anche sulla risposta dell’Aic che con i propri avvocati sta preparando una strategia difensiva per dimostrare l’illegittimità in termini di diritto di eventuali proposte di maxi-taglio generalizzato degli stipendi.

I calciatori del Napoli non hanno avuto ancora alcuna comunicazione dalla società, attendono il corso degli eventi in linea con la posizione di Tommasi che, prima di valutare la revisione degli stipendi, vorrebbe maggiori certezze in merito alla possibilità di terminare o meno la stagione. Sono intensi i contatti con procuratori e avvocati per prepararsi alla valutazione di tutte le ipotesi in campo. De Laurentiis sostiene l’impegno del presidente della Figc Gravina per provare a far ripartire la stagione se e quando l’emergenza sanitaria lo permetterà, anche se si dovesse sforare oltre il 30 giugno. Lazio, Cagliari, Verona e Lecce appartengono a questo fronte condividendo con gli altri presidenti l’idea d’intervenire sugli ingaggi dei calciatori mancando le prestazioni che determinano le retribuzioni, sia gli allenamenti che le partite.

