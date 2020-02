Napoli, quanti rimpianti per Llorente: in attesa di capire il suo futuro

Cronache di Napoli scrive sul momento di Fernando Llorente.

Alla fine Llorente è rimasto in azzurro col suo carico di rimpianti e il desiderio che questa stagione finisca al più presto per potersi poi spostare altrove. Un destino che Llorente condivide anche con un altro desaparecido azzurro, Amin Younes. Il tedesco, però, è ufficialmente fuori rosa e dopo aver rifiutato diverse destinazioni ora rischia di svernare malinconicamente a Napoli. L’ offerta dei russi del Krasnodar, che lo vorrebbero in prestito, non convince il Napoli e il mercato in Russia si chiude domani.

Un tempo troppo ristretto per sperare in un accordo. Come Llorente e Younes, anche Faouzi Ghoulam resta a Napoli in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L’ algerino in questa settimana è tornato ad allenarsi stabilmente col gruppo e potrebbe essere convocato domani per la gara di Brescia. Questo però non vuol dire che potrà essere effettivamente utilizzato. Le sue condizioni fisiche restano precarie e a fine stagione il Napoli dovrà decidere in accordo col calciatore quale strada prendere per il futuro.