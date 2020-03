Napoli, rinnovo Mertens: spunta l’opzione per il terzo anno

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pubblica un dettaglio nuovo in merito al nuovo accordo tra il Napoli e Mertens. Per il belga ci sarebbe anche un’opzione per un altro anno al termine del biennale di base

Ritrovarsi di fronte, senza pregiudizi ma con l’intento di raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambi. L’hanno voluto quest’incontro, Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens. Tutti e due, da soli, nel ristorante dell’hotel che ospita abitualmente il presidente, dinanzi ad un buon piatto di pesce, in un anonimo pomeriggio domenicale, reso interessante dall’esito del loro faccia a faccia. Le parti hanno discusso e concordato il rinnovo del contratto. Mancano le firme per renderlo ufficiale, ma il grosso è stato fatto. Mertens resterà al Napoli fino a giugno 2022 con una probabile opzione per il terzo anno. L’accordo economico dovrebbe prevedere un bonus alla firma di 2,5 milioni di euro, rispetto ai 5 chiesti dal giocatore in fase di trattativa, e uno stipendio di 4,2 milioni di euro a stagione oltre a 500 mila euro di bonus, facilmente raggiungibili.

