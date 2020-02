Napoli, sciopero dei tifosi in Curva B per i prezzi dei biglietti Champions

Napoli, ultras di nuovo in protesta contro il caro biglietti in Champions League. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, ieri bandiere e striscioni sono rimasti arrotolati per tutti i 90 minuti del match. In curva B molti gruppi non sono entrati. Così niente coreaografia e niente spinta, se non nei momenti esaltanti della gara.

Una decisione inattesa. Presa un’ora prima della partita dal tifo organizzato. Che sino a praticamente prima della vittoria con la Juventus erano stati protagonisti di una lunga protesta contro le nuove regole di accesso allo stadio. Che vietano di usare i megafoni per guidare i cori, obbligano a rispettare i posti assegnati sui biglietti anche per i capi della curva che non possono occupare posti lasciati vuoti, non permettono di stare in curva spalle al campo, come fanno di solito i capi ultras per rivolgersi alla curva guidandone i cori