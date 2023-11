Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, tempi di recupero più lunghi del previsto: salterà l’Atalanta.

L’edizione odierna del quotidiano ha fatto sapere che l’infortunio di Osimhen, lo terrà fuori più tempo di quanto previsto. Ancora nulla di ufficiale, ma sembrerebbe che l’attaccante non rientrerà in vista della sfida contro l’Atalanta il 25 novembre.

“Il giocatore nigeriano, secondo quanto si apprende, ha seguito un programma di lavoro personalizzato stilato anche dallo staff medico azzurro che segue passo dopo passo i suoi progressi. I tempi si sono comunque allungati e non si vuole rischiare di perderlo per altri giorni in questa fase cruciale del campionato. Dopodiché, una volta rientrato a Castel Volturno, si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare come procede il recupero dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale. L’obiettivo di Rudi Garcia è riaverlo a disposizione per la penultima gara del Gruppo C di Champions, quella contro il Real Madrid in programma il 29 novembre al Santiago Bernabeu”.

