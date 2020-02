Spalletti: ”Non sono stato contattato dal Napoli, ma dal Milan”

Spalletti: se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro

Luciano Spalletti, a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia, ha rivelato di essere stato contattato dal Milan e mai dal Napoli.

Queste le parole dell’ex allenatore dell’Inter:

”Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti e poi il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati“.

Spalletti -come riporta il Corriere dello Sport- ha poi aggiunto, sul futuro:

“Se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro. Quello di cui ho bisogno è un’altra sfida come quelle con Zenit, Roma e Inter. In pratica dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire a risolvere situazioni complicate“.

Sulla scorsa stagione sulla panchina dell’Inter, ha spiegato: “E’ stato un anno particolarmente intenso, una stagione per certi versi complicata. Forse per questo che la classifica alla fine ha avuto anche più valore con il raggiungimento della Champions”. Conclude Spalletti.

