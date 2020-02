Tuttosport – Mertens recuperato, Gattuso lo preserva per l’Inter

Mertens recuperato, Gattuso però non lo utilizzerà nella gara contro il Torino per preservarlo e schierarlo per la prossima gara contro l’Inter

Mertens recuperato, Gattuso lo preserva per l’Inter

Mertens recuperato, è quanto riporta Tuttosport, l’attaccante belga del Napoli Dries Mertens, avrebbe smaltito il trauma alla caviglia rimediato nel match contro il Barcellona, dopo un contrasto con Sergio Busquets.

Il tecnico Gattuso però non intende rischiarlo contro il Torino in vista del match di giovedì prossimo in Coppa Italia contro l’Inter. Stasera in attacco, contro i granata, giocheranno molto probabilmente Milik e Politano.

