Barcellona, Setien: ”Sfida con il Napoli? La vedo bene e ci arriviamo bene”

Setien: Champions? Ci arriviamo bene. La squadra è assolutamente consapevole. Ci sono sempre cose da migliorare, ma possiamo guardare il futuro con positività

Quique Setien, allenatore del Barcellona, dopo la vittoria conseguita in campionato contro l’Elbar e con una superlativa prova di Leo Messi, autore di ben quattro goal, è intervenuto ai microfoni di Marca per parlare della sua squadra e della prossima sfida di Champions League contro il Napoli.

Queste le sue parole:

SU NAPOLI-BARCELLONA

“Come vedo la squadra in vista del match col Napoli? Ci sono sempre cose da migliorare, ma la vedo bene. Abbiamo fatto una partita di cui avevamo bisogno, con i quattro gol di Messi”.

SETIEN SULLA CHAMPIONS LEAGUE

”Sensazioni per la Champions? Ci arriviamo bene. La squadra è assolutamente consapevole. Ci sono sempre cose da migliorare, ma possiamo guardare il futuro con positività. Abbiamo molti giocatori che stanno bene, non sono stanchi. La squadra sta molto bene mentalmente”

SULLA GARA CONTRO L’ELBAR

”Gara con l’Elbar? “Stavamo aspettando una partita come questa, in cui le cose andavano bene sin da subito. I tre gol al termine di primo tempo ci hanno facilitato le cose”.

LA CHAMPION NEL MOMENTO MIGLIORE PER IL BARCELLONA?

”Champions nel migliore momento per voi? Quando vinci 5-0, tutto è più semplice. Il risultato influenza notevolmente l’umore e la tranquillità. Nella prima parte della gara contro L’Elbar abbiamo fatto molto bene, aggredendo senza paura”.

SETIEN SULLE PROTESTE DEL PRESIDENTE

”Proteste al Presidente? Non ci dà alcuna pressione -spiega Setien come riporta TMW- È una squadra interessata alle competizioni, al gioco e al calcio. Ciò che conta davvero è preparare bene le partite andare in campo e lavorare durante la settimana. L’importante è isolarsi”.

SU MESSI

”Messi? Fa queste cose da 14 anni e continuerà a farlo. È una garanzia per chiunque. E’ il migliore al mondo, perché risolve ciò che gli altri non possono”. Conclude Quique Setien.

