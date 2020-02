Calciomercato Napoli, ADL pazzo di Tonali: la situazione

Anche contro il Napoli Sandro Tonali ha dato sfoggio delle sue qualità, anche se non sono servite al Brescia per evitare la sconfitta interna. Ma il centrocampista classe 2000 è un vero e proprio pupillo di Aurelio De Laurentiis, che in occasione del match di venerdì è tornato alla carica con il suo amico Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, al quale avrebbe addirittura fatto un’offerta ufficiale per il calciatore.

A riportarlo è Il Mattino, che fa anche le cifre: 45 milioni di euro, considerando la cifra tra bonus e obiettivi di vario tipo.