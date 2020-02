Bellucci: ”Napoli, una squadra che vince a Milano con l’Inter può fare risultato ovunque”

Bellucci: il Napoli è una delle prime rose del campionato. Ho un debole per Milik ma anche Mertens è devastante, chi sta giocando bene è Insigne, Politano mi piace molto

Claudio Bellucci, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Le polemiche arbitrali stanno aumentando invece di diminuire. Il Var doveva fugare tutti i dubbi e invece li sta facendo venire. La partita con il Cagliari non sarà facile per il Napoli. In campionato gli azzurri faticano ma se si ripetono e scendono in campo con la stessa grinta vista con l’Inter, possono vincere.

Una squadra che fa risultato a Milano con l’Inter può fare risultato ovunque. Attacco? Io ho un debole per Milik ma anche Mertens, quando sta bene, è devastante. Gattuso sta studiando la migliore strategia per far male al Cagliari.

Milik? Le critiche che gli si rivolgono riguardano la sua poca presenza in campo nelle sfide importanti. Quest’anno non gli si può imputare niente perché il Napoli ha mancato l’appuntamento con molte squadre.

Il Napoli è una delle prime rose del campionato ma la brutta stagione ha avuto effetti negativi su tutti i calciatori, compresi Milik e Mertens. Chi sta giocando meglio nelle ultime partita è Insigne, nonostante sia uno dei più attaccati dai tifosi. Bisogna dire che dà sempre l’anima in campo. Politano o Callejon? Politano mi piace molto. Dipende dall’impostazione di gioco della partita”. Conclude Bellucci.

