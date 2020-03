Biglietti Juventus – Oltre 300 mila euro rubati ai tifosi bianconeri

Stando a quanto riportato dal quotidiano piemontese “La Stampa”, Raffaello Roberto, di anni 50, è sotto processo con l’accusa di appropriazione indebita:

“Innamorato sì della Juventus, ma interessato ancor di più ai soldi dei tifosi. Raffaello Roberto, 50 anni, ex amministratore della società di servizi Lefima Srl, che aveva in gestione la variegata rete ufficiale dei club bianconeri, volto noto nell’ambito della tifoseria juventina, è finito sotto processo con l’accusa di appropriazione indebita. In quasi quattro anni trascorsi alla guida della società, dal 2013 al 2017, si sarebbe intascato oltre 323 mila euro.”