Calciomercato Napoli, contatti avviati con Jovic: le ultime

In questi giorni direttori sportivi e agenti di giocatori si confrontano sul futuro in attesa che l’emergenza Covid-19 possa rientrare e i campionati possano ripartire. Questi interessamenti, per il Napoli, si sostanziano anche nella ricerca di una prima punta come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Il profilo di Jovic del Real Madrid continua ad esser seguito con estrema attenzione. Ci sono stati, nei giorni scorsi, degli ulteriori contatti, con l’entourage del serbo, capitanato da Ramadani, che ha definito il quadro con chiarezza: il giocatore non resterà a Madrid se l’allenatore del Real continuerà ad esser Zidane o, se nell’ambito della guida tecnica, non ci sarà un allenatore che certificherà di puntare su Jovic. Florentino Perez potrebbe esser costretto a cedere per non vedere depauperato l’investimento fatto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite