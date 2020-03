Calciomercato Napoli, spunta il nome di Sorloth: la situazione

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, il giornalista di Tuttosport e Mediaset Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il Napoli sta sondando il terreno per Alexander Sorloth, attaccante di Nazionalità norvegese, di piede destro, 19 gol in 26 partite giocate quest’anno con il Trabzonspor in Superlig. Gol che salgono a 25 (in 39 partite) se considerano anche la Coppa turca, le qualificazioni e l’Europa League. Sorloth è di proprietà del Crystal Palace, ma i turchi vantano una clausola di acquisto con soli 9 milioni di euro.

Il calciatore norvegese è stato proposto al ds Giuntoli dagli agenti di Sander Berge, che sono Mike Kjolo e Morten Wivestad, con i quali il Napoli aveva parlato nell’autunno scorso, quando si profilò l’idea di prendere dal Genk il regista acquistato poi a gennaio dallo Sheffield United.

Ma il 24enne nato a Trondheim pare piaccia anche al Real Madrid per sostituire il partente Luka Jovic, 22enne serbo messo in lista di sbarco da Florentino Perez, che a luglio lo aveva acquistato dall’Eintracht per 60 milioni di euro, ma il cui rendimento non è stato all’altezza: soltanto 2 gol in 24 gare quest’anno. Se il Real molla Sorloth, il Napoli proverà a prendere il norvegese, altrimenti si lancerà su Jovic.

