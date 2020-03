Calciomercato Napoli, l’agente di Barisic: “Per il momento pensa solo ai Rangers”

L’emergenza Covid-19 avrà sicuramente ripercussioni anche sul calciomercato. Oggi è praticamente quasi impossibile prevedere quanto questo imprevisto possa terminare. Non è escluso che le date della sessione estiva dei trasferimenti possano addirittura essere cambiate. In questo clima d’incertezza assoluta, si sono in parte fermate anche le chiacchierate tra squadre ed agenti: la priorità di tutti in questo momento è la salute pubblica e non l’aspetto economico e professionale.

Nelle scorse settimane, prima dello stop forzato, si era parlato in chiave Napoli del terzino sinistro Borna Barisic in forza agli scozzesi dei Glasgow Rangers, un club noto a Gattuso. Per saperne di più, abbiamo contattato Ives Cakarun, agente del difensore, che ci ha risposto sulla voce relativa all’interesse del club partenopeo: “Napoli? Borna è concentrato solamente sul percorso ai Rangers fino alla prossima estate”.

