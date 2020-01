Calciomercato Napoli, sondaggio per Castrovilli: i dettagli

Il Napoli è letteralmente scatenato sul fronte mercato e continua a ragionare, movimento dopo movimento, anche in ottica futura. Per l’estate infatti gli azzurri hanno in mente di attuare una vera e propria rivoluzione, cedendo anche qualche pezzo pregiato, ma reinvestendo in maniera concreta su giovani e forti talenti.

L’identikit si addice perfettamente a Gaetano Castrovilli, finito nel mirino del Napoli già da qualche settimana. La stella della Fiorentina piace molto agli azzurri, ed è questo il motivo per il quale il club partenopeo ha già avviato un sondaggio per il ragazzo. Anche la Juventus e l’Inter si stanno informando, dunque la concorrenza resta folta. Decisiva sarà la volontà del calciatore, qualora chiaramente decidesse di lasciare la Fiorentina.

Fonte Tuttosport.

