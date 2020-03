Calciomercato Napoli, via Koulibaly: c’è l’offerta per Koch

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull’interesse del Napoli per Koch del Friburgo, il difensore piace al Napoli e arriva la prima offerta di Giuntoli. Koulibaly via per liberare spazio al nuovo acquisto, si aspettano offerte importanti per il difensore azzurro.

Dinanzi a un’offerta interessante, Koulibaly andrà via, è questo l’orientamento del club, confermato qualche mese fa dallo stesso De Laurentiis. Un profilo nuovo è certamente quello di Robin Koch, 23 anni, difensore del Friburgo. Fisicamente dotato, ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli sarebbe disposto a spendere poco più di 10 milioni di euro a fronte di una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni. Koch ha all’attivo 26 presenze e 2 gol in questa stagione. Numeri, ovviamente, relativi a prima che arrivasse la sospensione della Bundesliga

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Liverpool fortemente interessato a Fabian Ruiz: sullo spagnolo altri 4 club

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

Neymar scappa in Brasile e non risponde più al Psg

Gabbiadini:”Corona virus sottovalutato, tifiamo per i medici”

L’appello del Prof. Ascierto ai campioni dello sport

Maksimovic – Tutto tace da tre settimane per il rinnovo

La Gazzetta punge Adl – Trasformi le multe in beneficenza

Rinnovi Napoli – E’ il turno di Piotr Zielinski

Scontro Adl-AIC sul tema allenamenti

FilmAuro – LA SSC Napoli copre quasi tutto il fatturato

Kalidou Koulibaly pronto a restare in azzurro

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce